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Dünya
The Guardian 11.04.2025 06:52

ABD, 600'den fazla uluslararası öğrencinin vizesini iptal etti

ABD'de 600’den fazla uluslararası öğrenci ve yeni mezunun öğrenci vizeleri iptal edildi veya göçmenlik statüleri değiştirildi. Bazı vakaların İsrail karşıtı eylemlere katılım nedeniyle gerçekleştiği, diğerlerinin ise “küçük suçlarla” bağlantılı olduğu açıklandı.

ABD, 600'den fazla uluslararası öğrencinin vizesini iptal etti

ABD merkezli eğitim haber platformu Inside Higher Ed tarafından toplanan veriler, 100’den fazla üniversite ve yükseköğretim kurumunun 600’den fazla öğrencisinin vize durumlarının değiştiğini ortaya koydu.

Bu öğrencilerin çoğunun F-1 veya J-1 öğrenci vizelerini kaybettiği bildirildi.

Bazı öğrencilerin vize iptallerinin, üniversite kampüslerinde düzenlenen İsrail karşıtı protestolara katılımıyla bağlantılı olduğu, bazılarının ise trafik cezaları gibi önemsiz suçlamalarla hedef alındığı kaydedildi.

Yapay zeka destekli izleme programı başlatıldı

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir başka gelişmede, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yeni başlattığı “Yakala ve İptal Et” (Catch and Revoke) adlı bir program kapsamında üç haftalık sürede 300’den fazla öğrencinin vizesinin iptal edildiği belirtildi.

Axios haber sitesine göre bu sistem, yapay zeka destekli yazılımlar aracılığıyla sosyal medya taraması yaparak Hamas veya benzeri örgütleri desteklediği iddia edilen yabancıların vizelerini iptal ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mart ayındaki uygulamanın boyutunu doğruladı ve bu süreçte vizesi iptal edilen öğrencilere “çılgınlar” ifadesini kullandı.

Rubio, Güney Amerika’daki Guyana ziyaretinde yaptığı açıklamada “Her gün yapıyoruz. Bu çılgınlardan birini her bulduğumda vizesini iptal ediyoruz,” dedi.

Basit trafik cezaları bile hedef alınma nedeni olabiliyor

Uygulamanın yalnızca Filistin yanlısı aktivistlerle sınırlı kalmadığı, küçük ve suç unsuru içermeyen ihlallerin de vize iptali gerekçesi olabildiği belirtildi. Polis kayıtları, hız cezaları gibi basit nedenlerle birçok öğrencinin vize kaybı yaşadığı ifade ediliyor.

Florida Üniversitesi öğrencileri, trafik ihlalleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Kolombiyalı öğrenci Felipe Zapata Velázquez’e destek amacıyla kampüste protesto düzenledi. Velázquez’in ailesi, öğrencinin fiziksel ve duygusal iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı.

Demokrat Florida Kongre Üyesi Maxwell Frost, Velázquez’in “kaçırıldığını” iddia ederek, “Felipe, Trump’ın göçmen karşıtı iğrenç kampanyasının son kurbanıdır” dedi.

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