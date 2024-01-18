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Dünya
AA 18.01.2024 10:29

ABD, 3 gün önce görevden ayrılan eski Guatemala Devlet Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "yolsuzlukla" suçladığı eski Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin, görev süresi sona erdikten üç gün sonra ABD'ye girişini yasakladı.

ABD, 3 gün önce görevden ayrılan eski Guatemala Devlet Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı
[Fotograf: AP]

Bakanlık, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin eleştirilerinin odağında olan Giammattei'ye ilişkin sürpriz bir karar aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Giammattei'nin Guatemala Devlet Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca kamu görevlerini ifa etmesi karşılığında rüşvet kabul ettiğini, hukukun üstünlüğüne ve hükümetin şeffaflığına zarar veren eylemlere giriştiğine dair güvenilir bilgilere sahip." dedi.

Giammattei'nin ABD'ye girişinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, ABD'nin, Guatemala'da ve Batı Yarım Küre'de şeffaflığı ve yönetişimi güçlendirme kararlılığını sürdürdüğü ve bunu baltalayanların hesap vermesini teşvik etmek için bütün araçları kullanacağı vurgulandı.

Görev süresinin önemli kısmında adı sık sık yolsuzluk iddialarına karışan Giammattei'ye yönelik soruşturmalar ilerlemedi.

ABD, ülkenin demokrasisini baltalamakla suçlanan yüzlerce Guatemalalı yetkiliye ve vatandaşa yaptırım uyguladı.

Ülkede devlet başkanlığı seçimini 20 Ağustos 2023'te yapılan ikinci turda kazanan Bernardo Arevalo ancak 14 Ocak'ta Kongre'de yemin edebilmiş, Giammattei de görevinden ayrılmıştı.

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