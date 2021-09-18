ABD 18 Eylül'ü sakin atlattı
Günlerdir 18 Eylül'de yapılacak gösteri sebebiyle tetikte olan ABD'nin başkenti Washington, günü büyük olaylar yaşanmadan geride bıraktı. 6 Ocak'taki kongre baskınında yargılananlara destek için yapılan gösteriye katılım az oldu.
ABD "6 Ocak Kongre Baskını"nın etkisinden kurtulamıyor. Baskına sebep olanların yargılanması sürerken tutuklu olanlara destek için Washington'da önemli bir gösteri organize edildi.
Benzer olayların yaşanmaması için önlemler üst düzeye çıkarıldı. Aylar sonra kongre etrafına demir bariyerler çekildi, ulusal muhafızlar göreve çağrıldı.
Alınan önlemler sonucu ülkede ve özellikle başkentte 6 Ocak benzeri bir kaos yaşanmadı.
Günlerdir diken üstünde olan Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington günü oldukça sakin atlattı. Gösterilere katılım az olurken protestoları yüzlerce basın mensubu takip etti.
Polis yetkililerinin "Gösterilere yaklaşık 700 kişinin katılmasını bekliyoruz" tahmini büyük oranda doğru çıktı. Kongre binasının önünde toplananların sayısı bir kaç yüz kişiyi geçmedi.
Zaman zaman karşıt görüşlü kişilerin sözlü tartışmaları yaşanırken polisler olaylar büyümeden müdahale etti.
6 Ocak'ta ne olmuştu?
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.
Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.
6 Ocak'taki baskında biri polis 4 kişi hayatını kaybetmiş, 600'den fazla kişi göz altına alınmıştı.
Gözaltına alınanların 60'dan fazlası hala tutuklu bulunuyor.
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