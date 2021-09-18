Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 22:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AP
6 bin metre yükseklikte maç yaptılar
Bolivya’da 14 dağcı kadın önce 6 bin metre yükseklikteki bir dağa tırmandı. Sonra karların üzerinde, geleneksel kıyafetleri ile futbol oynadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Bolivya’da yerli Aymara topluluğundan kendilerini dağcılığa adayan kadınların oluşturduğu "The Cholitas Climbers" grubu sıra dışı bir etkinliğe imza attı.
Grup üyesi 14 kadın yaklaşık 6 bin metre yükseklikteki Huayna Potosi Dağı'na tırmandı, Bolivya milli takım formalarını ve yöresel kıyafetlerini giydi.
Takımlara ayrılan kadınlar yaklaşık yarım saat futbol oynadı.
Karların üstünde, yüksek irtifada futbol oynamak zor olsa da, karşılaşma çekişmeli geçti.
2015 yılında kurulan "The Cholitas Climbers" grubu geleneksel kıyafetlerle Latin Amerika'da bulunan dağlara tırmanışları ile biliniyor.
Etiketler: Bolivya
Son Haberler
- 23:07
- 23:27
- 22:27
- 23:24
- 22:13
Sıradaki Haber
Çin'de tek başına karantinaya alınan çocuğun görüntüsü tepki çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz