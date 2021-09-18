Başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Sayda kentindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda öğleden sonra Fetih Hareketi mensupları ile Cundi eş-Şam ismiyle bilinen grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, uzun namlulu tüfekler ile roketatarların kullanıldığı çatışmalar, Fetih Hareketi unsurlarının cinayet suçlamasıyla aranan Cundi eş-Şam üyesi Mustafa Firan'ı Lübnan ordusuna teslim etmesi üzerine çıktı. Birkaç saat süren çatışmalarda 4 kişi yaralandı, bazı evlerde maddi hasar oluştu.

Kamp sakinleri mahalleyi terk etmeye başlarken, ateşkesin sağlanması için yerel yetkililer telefon görüşmeleri yaptı.

Lübnan Sünni Müstakbel Hareketi Sayda milletvekili Behiye el-Hariri ve Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debbur'un girişimleriyle gruplar arasında ateşkes sağlandı.

Lübnan'da Filistinli mültecilerin barındığı 12 kampta Birleşmiş Milletler verilerine göre yarım milyon civarında kişi yaşıyor. Kampların güvenliği Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor.