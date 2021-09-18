Baştan aşağı beyaz bir koruyucu kıyafetin içinde, sırtında vücudunun yarısı büyüklüğünde bir çanta, hastane koridorunda yürüyor.

Üstelik henüz 4 yaşında.

Çin'de PCR sonucu pozitif çıktığı için tek başına karantinaya giren bu çocuğun görüntüsü büyük yankı uyandırdı.

Hemşire: Onları gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım

Görüntü, Çin'de salgının merkezi haline gelen Fujian eyaletinden.

Videoyu kaydeden hemşire, Çin basınına konuştu.

Tamamı koruyucu elbiseler giydirilmiş çocuklarla dolu bir ambulansın hastaneye geldiğini belirten hemşire, "Onları gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

Ailelerinden ayrı karantinaya alındılar

Bir çocuğun evden ayrılmak istemediği için iki saat ağladığını anlatan hemşire, bilgisayarlı tomografi cihazına alınan çocuklardan bazılarının ise cihaza doktorların yardımıyla çıkabildiğini aktardı.

Devlet medyasına göreyse karantinadaki çocuklarla hemşireler ilgileniyor. İzolasyon koğuşları ve koridorlar çizgi film karakterleriyle süsleniyor, çocuklara kitaplar, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri sağlanıyor.

Sıfır vaka politikası eleştiriliyor

Fujian'de 130 kadar vakanın neredeyse yarısını 12 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

Çin yönetimi ise sıfır vaka politikasından, çocuklar için dahi olsa taviz vermiyor. Daha fazla bulaşı önlemek için, anaokulu çağındaki enfekte çocuklar, ebeveynlerinden alınarak karantinaya sokuluyor.