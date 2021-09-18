Yerden 70 metre yükseklikte dengede kalmaya çalıştı. 600 metreyi yalnızca beline takılı güvenlik halatıyla tamamladı.

Fransız ip cambazı Nathan Paulin'in başkent Paris'teki gösterisi nefes kesti.

Gösteri nefes kesti

Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katıyla Chaillot Tiyatrosu arasında gerilen halat üzerinde yer çekimine meydan okudu.

Paulin, yerden metrelerce yüksekte oturdu; halat üzerine uzanmayı da ihmal etmedi.

4 yıl hazırlık yapmış

Çocukken yükseklik korkusu da olan Paulin zorlu yürüyüş için 4 yıl hazırlık yapmış.

27 yaşındaki Paulin'in yürüyüşünü Eyfel Kulesi'nin etrafında toplananlar ilgiyle izledi. Zorlu yürüyüş sonrası alkışlar Paulin için yükseldi.