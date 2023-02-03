Batı'nın Rusya-Ukrayna diplomasisi hız kesmiyor.

Bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna yönetimi ve AB temsilcilerini bir araya getirecek Avrupa Birliği Zirvesi düzenlenmesi planlanıyor.



Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell zirve için Kiev'de.



Zirvede Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararlarının ele alınması bekleniyor.



Diplomatik temaslar için hazırlıklar sürerken Kiev ve Ukrayna genelinde saldırı alarmı verildi.