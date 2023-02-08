Borrell, Brüksel'de Türk gazetecilerle bir araya gelerek, AB-Türkiye ilişkileri başta olmak üzere bazı konularda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Borrell, "Depremden dolayı çok üzgünüm. Çok büyük bir trajedi. Dostum (Dışişleri Bakanı) Mevlüt Çavuşoğlu ile temastayım. Kurtarma ekipleri, tıbbi malzemeler gibi gönderebileceğimizin en fazlasını gönderiyoruz. Tüm üye ülkeler harekete geçti." dedi.

İkili ilişkileri değerlendirirken Türkiye’yi “AB için kilit önemdeki ortak” olarak tanımlayan Borrell, 3 yıl önce göreve geldiğinde ilişkilerin çok daha gergin olduğunu ancak şimdi sakin seyrettiğini belirtti.

Borrell, AB’nin Türkiye ile ilişkilerinde "İsveç ve Finlandiya’nın olası NATO üyelikleri, Türkiye’deki Suriyelilerin desteklenmesi hakkındaki göç anlaşması, Türkiye’nin Suriye’ye olası askeri harekatı, Türkiye ile Esed rejimi arasındaki olası normalleşme, Türkiye-Rusya ilişkilerini endişe kaynağı olarak gördüklerini" söyledi.

Türkiye’nin AB yolunda son yıllarda bazı olumsuz gelişmeler yaşandığını savunan Borrell, "Türkiye ile ilişkilerimiz eskisinden daha önemli ve daha hassas hale geliyor." dedi.

Borrell, ilişkileri geliştirmeye gayret ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zorlukların üstesinden gelmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, sorunlara çözüm aramak için her şeye rağmen Türkiye ile iyi ilişkileri sürdürmeliyiz. Ben kendimi Türkiye ilişkilerde gerginliğin artmasını önlemek için çok fazla zaman ve enerji harcayan biri olarak görüyorum. İlişkilerimiz karmaşık ve bazen zorlu. Bunu geliştirmek için çalışmalıyız.”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Libya, Kafkaslar ve Ukrayna gibi karmaşık bir bölgenin merkezinde bulunduğunu hatırlatan Borrell, Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu, son olarak Karadeniz tahıl anlaşmasında kritik rol üstlendiğini aktardı.