Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İngiltere Kralı Charles, depremlerin ardından taziye mesajı yayımladı
[Fotograf: DHA]
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından taziye mesajı yayımlayan İngiltere Kralı Charles, “Sevdiklerini kaybedenlerin ailelerine en derin ve en içten duygularımızı iletmek istedim” dedi.
İngiltere Kralı Charles, 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından yayımladığı taziye mesajında eşi ve kendisinin Türkiye’deki deprem haberleri nedeniyle derinden üzüntü duyduğunu belirtti.
Kral Charles, “Bu korkunç trajedilerin sonucunda yaşanan acıların ve kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum ve özellikle sevdiklerini kaybedenlerin ailelerine en derin ve en içten duygularımızı iletmek istedim. Düşüncelerimiz ve dualarımız, bu korkunç doğal afetten etkilenen herkesin yanı sıra acil durum hizmetleri ve kurtarma çalışmalarına yardım edenlerle birlikte” ifadelerine yer verdi.
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