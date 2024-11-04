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Dünya
AA 04.11.2024 13:32

AB ve Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine şiddetli kınama

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini şiddetle kınadı.

AB ve Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine şiddetli kınama

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile başkent Seul'de bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamaya göre, görüşmede taraflar, uluslararası toplumla koordinasyon içinde Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğini engellemek için yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.

Borrell ve Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesinden ciddi endişe duyduklarını ve bunu şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Avrupa ve Atlantik'in güvenliğinin Hint-Pasifik'in güvenliği ile bağlantılı olduğu görüşünü paylaşan ikili, Güney Kore ile AB arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeye devam etme konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

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