Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yerinden edilen siviller, nispeten daha sakin şehirlere, akrabalarına sığınıyor ya da kaçmak için ülkenin batısındaki sınırlara yöneliyor.

Avrupa Birliği ülkelerine sığınan Ukraynalıların sayısı 400 bini aştı. Hafta sonu Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin İçişleri Bakanları sığınma hakkına yeşil ışık yaktı.

Polonya başta olmak üzere Ukrayna'ya sınır ülkelerde insani yardım kampanyaları başlatıldı.

"Bu tarihi krizin büyüklüğü oranında hazırlanmalıyız"

Avrupa Birliği Komisyon'nun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic konuştu.

"Savaş sürerse Ukrayna içinde ve komşu ülkelerde savaş mağdurlarının sayısı 18 milyona çıkabilir. Biz de bu tarihi krizin büyüklüğü oranında ve aciliyetinde tedbirler alarak hazırlanmalıyız."

Ukrayna hükümeti ise en kötü senaryoda 5 milyon sivilin mülteci konumuna düşme riski olduğuna dikkati çekti. Polonya'nın başı çektiği Baltık ülkeleri ise Ukrayna'nın Avrupa Birliği ailesine alınmasını savunuyor.

"Onlar bizden biri"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, "onlar bizden biri" diyerek kapıyı araladı.

AB Konseyi Bakanı Charles Michael de "Ukrayna'nın üyeliği eninde sonunda gündemimize gelecek" açıklamasıyla destek verdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, evlerinden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalı sayısı 7 milyona ulaşabilir.

Saldırıların sürmesi durumunda, Avrupa'nın doğusu milyonlarca Ukraynalı'nın göç dalgasına sahne olacak.