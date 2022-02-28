Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yeni yaptırımları arasında Rusya Merkez Bankası başta olmak üzere bazı Rus bankalarının Swift sisteminden çıkarılması yer aldı.

Swift uluslararası ticarette kullanılan dijital bir sistem...

200'ün üzerinde ülke ve 11 binden fazla finansal kurumun ihracat ve ithalatta birbiriyle yaptığı para transferine aracılık ediyor.

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Swift nedir, ne işe yarar?

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Swift ile ilgili şu bilgiyi verdi:

"Çok kısa süre içerisinde, istediğiniz kadar meblayı yurt dışına havale ediyorsunuz ya da yurt dışından alabiliyorsunuz. Sadece zaman açısından kazandırmıyor aynı zamanda ucuzluk itibarıyla da çok cüzzi miktarda bir bedel ile siz bu parayı transfer etmiş oluyorsunuz."

'Rus rublesinde değer kaybı olacak, enflasyon baskısı artacak'

Şener, Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılmasının ticarette para transferinin zora girmesine neden olacağı görüşünde:

"Bu işin Rusya'ya çok ciddi zarar vereceği ortada fakat yan etki olarak da Rusya'nın ticaret yaptığı Hindistan gibi, Avrupa gibi ülkelere de bu işin ilerleyen dönemlerde ciddi anlamda maliyetinin çıkacağı ortada. Önümüzdeki dönem içerisinde hem Rus rublesindeki değer kaybını göreceğiz hem de Rusya'ya çok ciddi bir enflasyon baskısının da ilave olarak geldiğini göreceğiz."

Şener'e göre, Rusya kısa vadede para transferi için farklı alternatif arayışına girecek. Ancak bu kez de yüksek maliyet, tahsilat sürelerinin uzaması ve güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabilir.

Rusya piyasalarında deprem

Rusya piyasaları tüm bu olumsuz gidişatın etkisiyle kayıplarını yeni haftaya da taşıdı. Rus rublesi ilk işlem gününe yüzde 8'den fazla düştü.

Moskova Borsası geçen hafta yüzde 25'lik düşüşün ardından ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağını duyurdu.

Swift kararının yanı sıra hava sahaların kapatılması da, lojistik gecikmelere neden olacağı için Rusya'nın ticaretini sekteye uğratabilir.