Rusya Kiev yakınlarında İvanivsk bölgesindeki bir halk müzesini vurdu.

Yanan müze bölge halkı tarafındna görüntülendi. Görüntüleri kaydeden kişi şunları söyledi.

"Şu an İvanivsk bölgemizin halk müzesini kurtarma çabasındayız. Gelin bunu hep beraber hafızamıza yazalım ve ömrümüz boyunca unutmayalım. Biz kazanacağız! Bu bizim toprağımız. Müzemizi yenileyeceğiz, her şeyimizi gibi.Ama onlar bir hiç olacak."

"Umudumuzu, geleceğimizi yok ediyorlar"

Binayı kurmak için 17 milyon harcadıklarını söyleyen müze yetkilisi dünyaya bu saldırıyı durdurma çağrısı yaptı.

"Dünyaya sesleniyorum bunu durdurun. Lütfen bize yardım edin. Topraklarımızı koruyacağız bir başkasının toprağında gözümüz yok. Çok üzgünüm. Bu bizim umudumuz, geleceğimiz. Bu binayı kurmak için 17 milyon harcamıştık. Onlar her şeyi yok ediyor. Onlar için kutsal olan hiç bir şey yok. Ama biz kazanacağız.Yaşasın Ukrayna!"