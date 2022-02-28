Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinin ardından bu ülkeye askeri yardımı görüşmek üzere bakanlar kurulunu topladığını açıkladı.

Heger, daha önce alınan yardım kararına ek olarak yeni yardımların yapılmasının karara bağlandığını söyledi.

486 hava savunma füzesi ve tanksavar, 100 hava savunma rampası

Yaklaşık 4,4 milyon euro tutarında askeri yardımın yapılacağını kaydeden Heger, Twitter hesabından gönderecekleri askeri mühimmatı da duyurdu.

Heger, Ukrayna’ya 486 hava savunma füzesi ve tanksavarın yanı sıra 100 hava savunma rampası gönderileceği bilgisini paylaştı.

Bu kararla Slovakya, cumartesi kararlaştırılan 11 milyonluk euro yardımı 15,4 milyona çıkarmış oldu.