Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB'den Ukrayna'ya 90 milyon euro acil yardım
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 90 milyon euroluk acil insani yardım sağlanacağını duyurdu.
AB Komisyonu, Ukrayna'da insani durumun kötüleştiğini ve ülkeye acil yardım gönderileceğini açıkladı.
Açıklamada, Ukrayna'da saldırılardan etkilenen sivillere destek sağlamak için acil yardım programlarına ilave 90 milyon euro kaynak sağlandığı duyuruldu.
Söz konusu kaynakla Ukraynalıların yiyecek, su, sağlık ve barınak gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın komşu ülkeleriyle sürekli temas halinde olduğu ve daha fazla yardım sağlayabileceği kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden Polonya, Macaristan, Romanya, Moldova ve Slovakya'ya çok sayıda kişi sığındı.
Etiketler: Avrupa Birliği Ukrayna
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