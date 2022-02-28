Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in talimatıyla Rusya Federasyonundan gelenlerin yatırım amaçlı oturum izni başvurularının inceleme sürecinin askıya alındığı ve yeni başvuruların da kabul edilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Üst düzey firma yetkilileri" kategorisindeki oturma izinlerinin de yeni bir talimata kadar incelenmeyeceği kaydedilerek, Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin konuya ilişkin kararlarını beklediği ifade edildi.