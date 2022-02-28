Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus güçleri Harkiv'i vurdu
Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentinde sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5'inci gününe girdi.
Saldırıların en sık yaşandığı yerlerden Harkiv'den yeni gelen görüntülerde, sivil yerleşimlerin hedef alındığı görüldü.
Rus güçlerinin vurduğu noktalardan dumanlar yükseldi.
Şehirde bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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