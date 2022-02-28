Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya, Ukrayna'da akaryakıt istasyonunu vurdu
Rus güçleri, Ukrayna'nın Sumi kentinde akaryakıt istasyonunu hedef aldı. Çernihiv kentinde de patlama meydana geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5'inci gününe girdi.
Başta başkent Kiev olmak üzere, ülkedeki birçok yerde gerginlik sürerken, Rus güçleri Sumi'de bir akaryakıt istasyonunu vurdu.
Saldırıyla birlikte istasyondan siyah dumanlar yükseldi.
İçişleri Bakanı Monastyrsky: Durum çok kötü
Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Sumi şehriyle ilgili açıklamasında, "Düşünebildiğiniz her türlü silah kullanılıyor. Durum çok kötü. İnanılmaz ölü var." ifadelerini kullandı.
Çernihiv'de patlama
Öte yandan, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde de patlama yaşandı.
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