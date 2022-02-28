Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5'inci gününe girdi.

Başta başkent Kiev olmak üzere, ülkedeki birçok yerde gerginlik sürerken, Rus güçleri Sumi'de bir akaryakıt istasyonunu vurdu.

Saldırıyla birlikte istasyondan siyah dumanlar yükseldi.

İçişleri Bakanı Monastyrsky: Durum çok kötü

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Sumi şehriyle ilgili açıklamasında, "Düşünebildiğiniz her türlü silah kullanılıyor. Durum çok kötü. İnanılmaz ölü var." ifadelerini kullandı.

Çernihiv'de patlama

Öte yandan, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde de patlama yaşandı.