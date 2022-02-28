Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukraynalı siviller Rus birliklerini böyle durdurdu
Ukrayna'da, sivillerin Rus birliklerini durdurduğu anlara dair görüntüler paylaşıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 5'inci gününde.
Harkiv ve Çernihiv kentleri yoğun bombardıman altında tutulduğu ülkede, Ukrayna askerleri birçok kentte Rus güçlerine direniyor.
Askerlerin yanı sıra Ukraynalı siviller de Rus konvoylarını engellemeye çalışıyor.
Paylaşılan yeni bir görüntüde, halkın Rus birliklerini durduğu anlar yer aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.
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