Açık 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.09.2023 06:23

AB, uçaklarda sürdürülebilir yakıt kullanımını artırıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki havacılık sektöründe sürdürülebilir yakıtların kullanımının aşamalı biçimde artırılması ve 2050'de yüzde 70'e yükseltilmesini onayladı.

AB, uçaklarda sürdürülebilir yakıt kullanımını artırıyor
[Temsili fotoğraf: Depo Photos]

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, havacılık sektörünün sera gazı salımını düşürmek için sürdürülebilir yakıtların kullanımını artıracak bağlayıcı hedefler oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, emisyonları azaltmak için uçaklar sürdürülebilir yakıtları kullanmaya teşvik edilecek.

Havalimanları altyapıları sürdürülebilir yakıtlara uyumlu hale getirilecek.

AB havalimanlarındaki yakıtların 2025'te yüzde 2'si, 2030'da yüzde 6'sı, 2035'te yüzde 20'si, 2040'ta yüzde 34'ü, 2045'te yüzde 42'si ve 2050'de yüzde 70'i sürdürülebilir olacak.

Yakıt karışımları, artan oranda yenilenebilir enerji ve atmosferden yakalanan karbon kullanılarak üretilen sentetik yakıtlar içerecek. Sentetik yakıt oranı 2050'de yüzde 35'e ulaşacak.

Yeni kurallar, bu aşamadan sonra üye ülkeler tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek.

Sıradaki Haber
Libya'da eğitime 10 gün ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:14
Pakistan'da İmran Han'ın tutukluluğu yeniden uzatıldı
07:12
ABD'nin Georgia eyaleti Valisi, yüksek enflasyona karşı "acil durum" ilan etti
06:51
Adana'da pikap dere yatağına devrildi: 4 yaralı
07:01
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, genel seçimlerin 6 Kasım'da yapılması teklifi
06:23
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
05:16
Adana'da üzerlerinde tüfek bulunan bir kişi yakalandı
TİKA'dan Libya'daki afetzedeler için 5 bin gıda kumanyası
TİKA'dan Libya'daki afetzedeler için 5 bin gıda kumanyası
FOTO FOKUS
İki kolu olmayan çerezci engellilere istihdam sağlıyor
İki kolu olmayan çerezci engellilere istihdam sağlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ