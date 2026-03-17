Açık 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.03.2026 14:02

AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmak gerektiğini ancak şimdi bunun için doğru zaman olmadığını belirtti.

AB: Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmalıyız

Belçika'nın resmi ajansı Belga'daki habere göre, Costa temel gündemin "Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'da barışın sağlanması" olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Costa, Rusya'ya ekonomik baskının sürmesi gerektiğini vurgulayarak, aynı zamanda Ukrayna'ya da gerekli desteğin sağlanmasının öneminin altını çizdi.

AB'nin Rusya'ya enerji bağımlılığını sonlandırmaya çalıştığını ve fiyat müzakeresine girmediğini aktaran Costa, Rusya ile gelecekte diyalog kurmaya hazırlanmak gerektiğini ancak şimdi bunun için doğru zaman olmadığını ifade etti.

Costa, Macaristan'ın Ukrayna'ya fonları engellemesine ilişkin ise üye ülkelerin gözdağı verme girişimlerini kınadı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Avrupa’nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer liderlerin ise bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söylemişti.

ETİKETLER
Rusya Avrupa Birliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Boğaz’ın zarif mirası: Tevfikiye Camii
Boğaz’ın zarif mirası: Tevfikiye Camii
FOTO FOKUS
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
Dünyanın geleceği nereye sürükleniyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ