Dünya
AA 17.03.2026 13:03

Katil İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı gerçekleştirdi.

Katil İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası Dahiye'den dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu gece saatlerinde de Dahiye'yi hava saldırılarıyla hedef almıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

