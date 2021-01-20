Liderlerin, yarın akşam yapılacak toplantısında, üye ülkelerin aldıkları tedbirlerin koordinasyonu, virüsün tespit edilen yeni türlerine karşı önlemler, test ve takip stratejileri tartışılacak.

Tartışılacak ana konunun COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların üretimi, dağıtımı ve aşılama süreçleri olması bekleniyor.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin aşıları onay bekliyor

Avrupa Birliği’den (AB) onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafından geliştirilen aşılar, Aralık 2020'den beri halka uygulanıyor. AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının onayının ise ocak sonunda çıkması bekleniyor.

AB ülkelerinde aşılamaların yavaş ilerlediği eleştirisi var

AB Komisyonu, bugüne kadar aşı geliştiren şirketlerle üye ülkeler adına yaptığı 6 sözleşmeyle yaklaşık 2 milyar 300 milyon doz alabilecek konuma geldi.

AB, opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzaladı.

Ancak AB ülkelerinde aşılamaların yavaş ilerlediği eleştirileri yapılıyor. Liderlerin, aşı üretim kapasitesinin artırılması ve sürecin hızlandırılması için neler yapılabileceğini tartışması öngörülüyor.

Aşı sertifikası ve üçüncü ülkelerin durumu

Aşı olanlara bir sertifika verilmesi de liderlerin ana gündem maddelerinden biri olacak.

"Aşı sertifikası" veya "aşı pasaportu" olarak adlandırılan bu belgenin nasıl oluşturulacağı, ne tür bilgiler içereceği, ülkeler tarafından karşılıklı tanınırlığının nasıl sağlanacağı, hukuki zemini ve üçüncü ülkeler için geçerliliği gibi konularda henüz netlik bulunmuyor.

AB dışındaki ülkelerde yaşayan ve AB'de onay almamış veya AB'de kullanılmayan aşıları olan kişilere verilecek aşı sertifikasının tanınıp tanınmayacağı da ayrı bir tartışma konusunu oluşturuyor.

AB Komisyonu, aşı sertifikası konusunda üye ülkelerin ocak sonuna kadar "ortak bir anlayış" üzerinde uzlaşmasını hedefliyor.

Yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanması hedefleniyor

AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanması için hedef koymak isteyen AB Komisyonu, aşı sertifikası bulunmayan kişilerin negatif PCR testiyle seyahat edebilmesi seçeneğinin de değerlendirilmesini istiyor.

AB, öncelikle aşı üretim kapasitelerinin nasıl artırılacağını, daha fazla sayıda dozun nasıl dağıtılacağını ve aşı kampanyalarının nasıl ilerleyeceğini planlıyor.