Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü gençler, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan çocukların yüzlerini güldürebilmek amacıyla çorap ve karton bardaklarla oyuncak yapıyor. Yapılan oyuncaklar İdlib'deki çocuklara gönderilecek.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Hacer Türkeri, İdlib'de yaşanan olaylardan en çok çocukların etkilendiğini hatırlatarak, kendi el emekleriyle çeşitli oyuncaklar yaparak onların yüzünü güldürmek istediklerini söyledi.

Gönüllü Hüsna Nur Yamak ise, orada yaşayan çocukların yüzünde minik de olsa bir tebessüm oluşturmak istediklerini anlattı.