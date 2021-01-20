Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Ali Baba'nın sahibi Jack Ma hakkındaki iddialar gündemdeki yerini korurken Çinli iş insanının yer aldığı bir video ortaya çıktı.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, Jack Ma'nın, 100 köy öğretmeniyle yaptığı görüşmeyi yayınladı.

50 saniyelik videoda, Çinli iş insanı, öğretmenlere, her sene yaptıkları buluşmayı bu yıl salgın nedeniyle yapamayacaklarını ve salgın geçtikten sonra tekrar görüşeceklerini söylüyor.

Hisseleri değer kazandı

Videonun yayınlanması borsaya da yansıdı. Ali Baba'nın hisseleri yüzde 8,7 değer kazandı.

Jack Ma, geçen kasım ayında bir toplantıda Çin'in mali yapısını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

Bunun üzerine şirketlerinden biri hakkında soruşturma başlatıldı, kendisi de ortadan kaybolmuştu.