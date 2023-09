AB Komisyonu Üyesi Varhelyi'den Ankara temaslarıyla ilgili olumlu mesajlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Ankara'daki iki günlük temaslarıyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımlar yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesiyle ilgili Varhelyi, "Diyaloglarımızı ve işbirliğimizi yoğunlaştırma, mevcut fırsat penceresinden en iyi şekilde yararlanmak için ortak refah ve istikrarımızı desteklemek, vize kolaylığı, ticari konular ve yatırım fırsatlarına yönelik temasları yoğunlaştırmak amacıyla olumlu bir gündem geliştirmek konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Varhelyi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmesine ilişkin de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de göz önünde bulundurularak, ticareti olumsuz etkileyen faktörlerle hızlı bir şekilde mücadele edilmesinde daha fazla ilerleme görmeye kararlı olduklarını vurguladı. Varhelyi ayrıca AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının uygulanması konusundaki ortak çabalara ilişkin de verimli bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile imzaladığı Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (YSUY) Projesi'yle de ilgili, "AB'nin imzaladığı en büyük anlaşma" tabirini kullandı.

Daha önce projenin 781 milyon euro değerinde olduğu duyurulmuştu.

Varhelyi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmesine dair mesajında AB'nin güvenilir ortaklara ihtiyaç duyduğunu, Türkiye ile işbirliğinin AB'ye gazdan yenilenebilir enerjiye geçiş, enerji verimliliği gibi çok alanda katkı sunabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmekten onur duyduğunu ifade eden Varhelyi, stratejik ortaklığın gidişatını ve görünümünü ele aldıklarını, uzun vadeli bir vizyonla gerçekçi adımlar atmakta mutabık kaldıklarını bildirdi.

Varhelyi, Türk iş dünyası ile görüşmesiyle ilgili mesajında "Özel sektörün katılımı, ilişkiler için önemli bir itici güçtür ve AB-Türkiye ortaklığı ve pozitif gündeme ilişkin yakında yayınlanacak raporumuza değerli girdiler sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüşmesiyle Ankara temaslarını sonlandırdığını bildiren Varhelyi, mevcut ve gelecek işbirliği hakkında ileriye dönük bir tartışma yaptıklarını belirtti.

Varhelyi, son paylaşımında Türkiye'nin AB'nin Ufuk Avrupa, Erasmus programlarına katılımını "başarı hikayesi" olarak tanımlayarak, bu kez AB'nin Dijital Avrupa Programı'na dahil olmasının bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında işbirliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminden sonra AB'den Türkiye'ye ilk üst düzey ziyareti düzenleyen Varhelyi, Dışişleri Bakanı Fidan'la ortak basın toplantısında "Ankara'da yeni hükümetin kurulmuş olmasıyla birlikte AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullanarak, çok güçlü siyasi ve ekonomik taahhütlerinin olduğuna işaret etmişti.