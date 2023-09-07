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Dünya
AA 07.09.2023 19:38

Terör örgütü PKK/YPG Deyrizor'da Arap aşireti mensubu 8 genci alıkoydu

Terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin batısındaki Azme köyünde terör örgütüne başkaldıran Arap aşiretlerine destek verdiği gerekçesiyle aşiret mensubu 8 genci alıkoydu.

Terör örgütü PKK/YPG Deyrizor'da Arap aşireti mensubu 8 genci alıkoydu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG, Arap aşiretlerinin Deyrizor'da 27 Ağustos'ta başlattığı operasyonlara destek verdiği gerekçesiyle Araplara karşı harekete geçti. Teröristler, Arap aşiretlerinin sivil kayıpları önlemek için çekildikleri Azme köyünde 8 genci alıkoydu.

Alıkonulan Arap aşireti mensuplarının akıbeti bilinmiyor.

Deyrizor'daki çatışmalar

Ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde örgüt baskısı altındaki Arap aşiretlerinin PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar 12. gününe girdi.

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Deyrizor ilinde 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerinin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesinde de çeşitli yoğunluklarda devam ediyor.

PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri de sivil kayıpları önlemek için teröristlerden temizlediği 33 köyün nerdeyse yarısından çekilmek zorunda kaldı.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü ABD yaptırımlarına rağmen kaçakçılar aracılığıyla Şam yönetimine satarak gelir sağlayan örgüt elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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