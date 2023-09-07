Kosova 2024'ten itibaren plastik poşet kullanımının ortadan kaldırılmasını amaçlıyor

Kosova Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu, düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili idari talimatın Kosova hükümetinde onaylandığını, projenin tasarımı için Bakanlığın, Almanya hükümetinden yardım aldığını söyledi.

Böyle bir kararın plastik poşet ve şişeleri ortadan kaldırarak çevre üzerinde doğrudan etki yaratacağını belirten Aliu, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfırdan 25 mikrona kadar plastik poşet üretimi yasaklanacağı için bugün kullanılan ve marketlerden alınabilen ince plastik poşetler de tamamen yasaklanacak ancak 0 ila 25 mikron arası sadece meyve için kullanılan sapsız poşetlere izin verilecek. 25 ila 50 mikron arası torbaların kullanılmasına izin verilecek ancak üreticinin logosu olmayacak ve 5 sent ücret alınacak."

Aliu, doğada çözünebilen plastik taşıma poşetlerinin üretimi, ithalatı ve satışının da yasaklanacağını kaydetti.

Plastik şişelere yönelik depozito iadesi sistemine ilişkin Aliu, plastik şişe ambalaj, alüminyum kutu ve cam şişe imalatçıları, satıcıları ve ithalatçılarını kapsayacak bir sistemin kurulması gerektiğini vurguladı.

Ülkede 2024 sonu itibarıyla yıllık plastik poşet kullanım miktarının kişi başına 180 adet olması hedefleniyor.

Plastik şişeler ve poşetler gibi ürünler, Kosova'daki en büyük çevre kirleticilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Kosova'ya sadece bir yılda 6 bin tondan fazla plastik ürün ithal ediliyor.