Terör örgütü PKK/YPG Bab'daki camiye roketle saldırdı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab'ın doğusunda yer alan Ureyme bölgesini işgal eden PKK/YPG’li teröristler, Ulaşlı köyüne çoklu roketatarlarla saldırı gerçekleştirdi.

Köye düşen roketlerden bazıları sivillerin evlerine isabet etti, Ömer bin Hattab Camisi de saldırıların hedefi oldu.

Camide hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

“Köydeki sivillerin yüzde 90’ı göç etti”

Teröristlerin saldırısının ardından Ulaşlı'da yaşayan yaklaşık 200 aile, Bab merkeze göç etmek zorunda kaldı.

Köy sakinlerinden Abdullah, caminin PKK/YPG saldırısında zarar gördüğünü söyledi.

Abdullah, "(PKK/YPG) SDG camiyi ve içindeki Kur'an-ı Kerimleri bombaladı. Köydeki sivillerin yüzde 90'ı göç etti. Cami Allah'ın evidir, hiçbir askeri grupla bağı yok ancak vuruldu. Cami büyük hasar gördü." dedi.

