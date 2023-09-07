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Dünya
AA 07.09.2023 19:10

Terör örgütü PKK/YPG Bab'daki camiye roketle saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı el-Ulaşlı köyünde bir cami ile bazı sivillerin evlerini roketlerle hedef aldı. Teröristlerin saldırısının ardından Ulaşlı'da yaşayan yaklaşık 200 aile, Bab merkeze göç etmek zorunda kaldı.

Terör örgütü PKK/YPG Bab'daki camiye roketle saldırdı
[Fotograf: AA]

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab'ın doğusunda yer alan Ureyme bölgesini işgal eden PKK/YPG’li teröristler, Ulaşlı köyüne çoklu roketatarlarla saldırı gerçekleştirdi.

Köye düşen roketlerden bazıları sivillerin evlerine isabet etti, Ömer bin Hattab Camisi de saldırıların hedefi oldu.

Camide hasar meydana geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

“Köydeki sivillerin yüzde 90’ı göç etti”

Teröristlerin saldırısının ardından Ulaşlı'da yaşayan yaklaşık 200 aile, Bab merkeze göç etmek zorunda kaldı.

Köy sakinlerinden Abdullah, caminin PKK/YPG saldırısında zarar gördüğünü söyledi.

Abdullah, "(PKK/YPG) SDG camiyi ve içindeki Kur'an-ı Kerimleri bombaladı. Köydeki sivillerin yüzde 90'ı göç etti. Cami Allah'ın evidir, hiçbir askeri grupla bağı yok ancak vuruldu. Cami büyük hasar gördü." dedi.
 

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PKK/YPG Terör Örgütü
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