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Dünya
AA 07.09.2023 15:23

Hindistan'ın uzay aracı "Aditya-L1", Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını yakalıyor

Hindistan'ın Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için fırlattığı uzay aracı "Aditya L-1", yol üzerinde Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını çekiyor.

Hindistan'ın uzay aracı "Aditya-L1", Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını yakalıyor
[Fotograf: AA]

Hindustan Times'ın haberine göre, Aditya L-1'in 4 ay sürmesi öngörülen uzay yolculuğu devam ediyor.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezinden (ISRO) yapılan açıklamada, kendisiyle beraber taşıdığı yükleri "selfie" ile çeken uzay aracının, Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını da yakaladığı bildirildi.

Uzay aracının, Güneş üzerinde detaylı inceleme yapmak için 7 farklı cihaz taşıdığı belirtilen açıklamada, 4'ünün güneşten gelen ışığı gözlemlemeye, 3'ünün de plazma ve manyetik alanların parametrelerini ölçmeye yaradığı kaydedildi.

Aditya L-1'in, Dünya'dan Güneş yönünde 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Lagrange 1 noktası etrafında bir yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.

ISRO, 3 Eylül'de Aditya L-1'in başarıyla fırlatıldığını bildirmişti. Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için fırlatılan uzay aracının, ISRO'nun güneş gözlemi odaklı ilk misyonu olduğu kaydediliyor.

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