Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.08.2025 15:15

AB Komisyonu üyesi Lahbib: Gazze'deki açlık "kıtlık" boyutuna ulaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'deki durumun açlık seviyesine ulaştığına değinerek, İsrail'e kesintisiz ve sürekli insani erişime izin verme çağrısı yaptı.

AB Komisyonu üyesi Lahbib: Gazze'deki açlık "kıtlık" boyutuna ulaştı

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze'deki durumla ilgili açıklama yaptı.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son rapora dikkati çeken Lahbib, bölgede insanların açlıktan hayatını kaybettiğini vurguladı.

Lahbib, durumun artık "kıtlık" düzeyine ulaştığına işaret ederek, "İnsanlar açlıktan ölüyor. Eylül sonuna dek her üç kişiden biri kıtlıkla karşılaşabilir. Bu, zamana karşı bir yarış." ifadelerine yer verdi.

Lahbib ayrıca, "İsrail'i kesintisiz ve sürekli insani erişime izin verme çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu IPC'nin raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
DSÖ: Gazze'de sadece bu yıl yetersiz beslenme nedeniyle 206 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Veri Analizi Okulu ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek
15:34
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
15:25
Katil İsrail, Gazze'de en az 1581 sağlık çalışanını öldürdü
15:08
İzmir'de orman yangını
14:58
Bolu'da açıktan akaryakıt satışı yasaklandı
14:37
DSÖ: Gazze'de sadece bu yıl yetersiz beslenme nedeniyle 206 kişi öldü
Dalgıç arkeologlar, su altında 7 bin yıllık limanda yeni keşifler için çalışıyor
Dalgıç arkeologlar, su altında 7 bin yıllık limanda yeni keşifler için çalışıyor
FOTO FOKUS
Kadın girişimcinin 40 tavuğu bir gecede telef oldu
Kadın girişimcinin 40 tavuğu bir gecede telef oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ