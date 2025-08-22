AB Komisyonu üyesi Lahbib: Gazze'deki açlık "kıtlık" boyutuna ulaştı

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze'deki durumla ilgili açıklama yaptı.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son rapora dikkati çeken Lahbib, bölgede insanların açlıktan hayatını kaybettiğini vurguladı.

Lahbib, durumun artık "kıtlık" düzeyine ulaştığına işaret ederek, "İnsanlar açlıktan ölüyor. Eylül sonuna dek her üç kişiden biri kıtlıkla karşılaşabilir. Bu, zamana karşı bir yarış." ifadelerine yer verdi.

Lahbib ayrıca, "İsrail'i kesintisiz ve sürekli insani erişime izin verme çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu IPC'nin raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığı bildirilmişti.