BM, Gazze'deki kıtlığın sorumlusu olarak "İsrail'in sistematik engellemelerine" işaret etti

Fletcher, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulandığını hatırlatan Fletcher, "Lütfen IPC raporunu baştan sona okuyun. Üzüntü ve öfkeyle okuyun. Kelimeler ve sayılar olarak değil, isimler ve hayatlar olarak okuyun. Bu bir kıtlık, izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık. Ancak İsrail'in sistematik engellemeleri nedeniyle sınırlarda gıda birikiyor." diye konuştu.

Fletcher, Gazze'de yaşanan kıtlığın önce en savunmasızları vurduğuna işaret ederek, insanların onurlarından mahrum bırakıldığını söyledi.

"(Gazze'de yaşananlar) Bir ebeveynin hangi çocuğunu besleyeceğini seçmeye zorlayan bir kıtlık. İnsanları yiyecek bulmak için hayatlarını riske atmaya zorlayan bir kıtlık. Bu, defalarca uyardığımız bir kıtlık." şeklinde konuşan Fletcher, uluslararası medyanın bu bölgeye girerek yaşananlara tanık olmasına ve haber yapmasına izin verilmediğini dile getirdi.

Fletcher, Gazze'deki durumu insansız hava araçları ve tarihin en gelişmiş askeri teknolojisiyle gözetlenen "21. yüzyıl kıtlığı" olarak niteledi.

"Hepimizi rahatsız edecek ve etmesi gereken bir kıtlık"

Gazze'de kıtlığın bazı İsrailli liderler tarafından açıkça bir savaş silahı olarak desteklendiğini de belirten Fletcher, "Hepimizin gözü önünde bir kıtlık. Herkes bunun farkında. Hepimizi rahatsız edecek ve etmesi gereken bir kıtlık. Bu, öngörülebilir ve önlenebilir bir kıtlık. Zulmün yol açtığı, intikamla haklı gösterilen, kayıtsızlığın mümkün kıldığı ve suç ortaklığıyla sürdürülen bir kıtlık." ifadelerini kullandı.

Fletcher, Gazze’de yaşananların dünyayı acil eylemlere yöneltmesi gereken bir kıtlık olduğunu vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan ve ona ulaşabilen herkesten Gazze’de ateşkesi sağlamalarını istedi.

Fletcher, "(Gazze Şeridi'nin) Kuzey ve güneydeki tüm geçişleri açın. Yiyecek ve diğer malzemeleri, engelsiz ve gereken büyüklükte bir şekilde içeri alalım. İntikamı durdurun. Çok fazla kişi için çok geç ancak Gazze'deki herkes için değil. Yeter. İnsanlık adına, bizim içeri girmemize izin verin." dedi.

ABD'li yetkililerle çok düzenli temas halinde olduklarını aktaran Fletcher, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki açlığa son vermemiz gerektiği yönünde açıkça talimat vermesi dikkat çekici. Bunu ciddiye alıyorum ve ABD'li meslektaşlarımızın da bunu ciddiye aldığını biliyorum. Onlardan isteğim, geniş ölçekte faaliyet göstermemize, sahip olduğumuz ağları, kaynakları ve deneyimi kullanmamıza izin vermeleri. Bunu dünyanın her yerinde yapıyoruz ve elbette Gazze'de de yaptık. Bu yılın başlarında, ilk çeyrekte ve ateşkes sırasında oradaydım. Her gün 600-700 yardım tırı giriş yapıyordu. Bunu tekrar yapabiliriz."

IPC raporu

IPC'nin yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi’nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtilmişti.