AB Komisyonunun yasa teklifinde çoğulcu ve bağımsız medyanın demokrasiler için hayati önem taşıdığı, yasanın editöryal bağımsızlığı korumayı amaçladığı vurgulandı.

Teklife göre, AB ülkeleri medyanın editöryal bağımsızlığına saygı duymakla yükümlü olacak. Ayrıca, medya kuruluşlarının sahiplik yapısının şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekecek.

AB ülkelerinde kamu hizmeti yapan medya kuruluşlarına yeterli miktarda ve istikrarlı fon sağlanması, kamu yayıncılığı yapan kuruluşların çoğulculuk ilkesine uyması istenecek.

Medya kuruluşlarına ne kadar reklam verildiği açıklanmak zorunda

Devletler, medya kuruluşlarına ne kadar reklam verdiklerini, bunun karşılığında ne kadar ödediklerini her yıl açıklamak zorunda olacak. Reklam verilmesinde ayrımcılık yapılmaması şart koşulacak.

Yasayla reklam gelirlerini etkileyen, özellikle internetten yayın yapan kuruluşlar için izleyici ölçüm sistemlerinin tarafsızlığı ve şeffaflığı geliştirilecek.

Yabancı devletlerin AB ülkelerinde medya kuruluşları aracılığıyla dezenformasyon yaptığı tespit edilirse yabancı devletlerin fonuyla faaliyet gösteren kuruluşlara yasak getirilebilecek.

Medyanın, gazetecilerin veya ailelerinin telefonlarının dinlenmesi veya internet benzeri yollarla iletişimlerinin takip edilmesi gibi durumlara karşı koruma sağlanacak.

Haber kuruluşlarına önclik uygulanacak

Yeni teklifle, Facebook ve YouTube gibi internet platformlarının, haber kuruluşlarına öncelikli muamele yapması istenecek.

Ayrıca bu tür internet platformlarının kendi içerik politikaları gereğince haber kuruluşlarının içeriklerini kaldırma kararlarını ve gerekçelerini bu kuruluşlara önceden bildirmesi gerekecek.

Basın özgürlüğünün geilediği savunuluyor

Teklife Polonya ve Macaristan gibi bazı AB ülkelerinin karşı çıkması bekleniyor. AB Komisyonu, bir süredir özellikle bu iki ülkeyi medya özgürlüğü, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi alanlarda gerileme olduğu gerekçesiyle eleştiriyordu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü de son yıllarda sadece Polonya ve Macaristan'da değil, Yunanistan, Hollanda, Slovenya, Malta ve İtalya gibi AB ülkelerinde basın özgürlüğünün gerilediğini savunuyor.

AB Komisyonunun teklifinin yasa haline gelebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından kabul edilmesi gerekiyor.