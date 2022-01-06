AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında Kazakistan'daki protestolar ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebiyle ülkeye KGAÖ'nün asker göndermesi hakkındaki soruyu yanıtladı.

Kazakistan'daki herkese itidal çağrısı yaptıklarını hatırlatan ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesini arzuladıklarını vurgulayan Massrali, gösterilerde şiddete başvurulmasını ve yağmalama gibi olayları kınadıklarını dile getirdi.

Massrali, KGAÖ'nün asker göndermesini "not ettiklerini" ifade ederek "Tabii şunu söylemeden geçmemek lazım. Bu tür bir girişim Kazakistan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı göstermeli" dedi.

Tokayev, yardım talebinde bulunmuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım talebinde bulunmuştu.

KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kuruldu.

Kazakistan'daki durum