Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı kasım ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak 201,4 milyar euroya, ithalatı da yüzde 37,6 yükselerek 209,7 milyar euroya çıktı. Böylece AB’nin dış ticaret açığı kasım ayında 8,3 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, kasımda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 yükselişle 225,1 milyar euro, ithalat da yüzde 32 artışla 226,6 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, kasımda 1,5 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 36,6 milyar euro ile ABD, 27,3 milyar euro ile Birleşik Krallık, 19,1 milyar euro ile Çin, 15 milyar euro ile İsviçre, 8,4 milyar euro ile Rusya ve 7,5 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,9 milyar euro ile Çin, 21,3 milyar euro ile ABD, 17,2 milyar euro ile Rusya, 14,8 milyar euro ile Birleşik Krallık, 12,1 milyar euro ile İsviçre, 9,5 milyar euro ile Norveç ve 7,2 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.