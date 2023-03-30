Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu genel kurul oturumunda, iş yerlerinde kadın ve erkek çalışanlara "eşit işe eşit ücret" verilmesini sağlamaya yönelik yeni kuralları içeren düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni kurallara göre, çalışanların maaşlarını karşılaştırması kolaylaştırılacak. Şirketlerin, cinsiyetler arası ücret farklarını ortaya koyan bilgileri açıklaması gerekecek.

Çalışanlar kendi iş kategorilerinde ücret konusunda bilgi alma hakkına sahip olurken maaşlar konusunda gizlilik yasaklanacak.

Eşit iş yapan kadın ve erkelere aynı ücretin ödenmesi ilkesi bağlayıcı önlemlerle kuvvetlendirilecek.

Düzenlemeye göre işverenler, çalışanlarına ücret ve olası zamları tanımlamak için kullandıkları objektif ve cinsiyet ayrımı gözetmeyen kriterleri belirlemek ve açıklamak zorunda olacak.

İşverenlerin ücret raporlaması yapması ve bu çalışmada cinsiyetler arası ücret farkının yüzde 5'i aşması halinde yeniden ücret değerlendirmesi yapılması gerekecek.

Üye ülkeler, kuralları ihlal eden işverenlere etkili, orantılı ve caydırıcı cezalar uygulamak zorunda kalacak ve bir hak ihlali sonucu zarara uğrayan işçinin tazminat talep etme hakkı olacak. Ücretle ilgili konularda ispat sorumluluğu işçiden işverene geçecek.

Yeni kurallar, AB üyesi ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AB çalışmalarına göre, Avrupa'da kadın ve erkek çalışanlar arasında yüzde 13 civarında ücret farkı bulunuyor.