Bakan Ben Wallace İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson ile yaptığı basın toplantısında, "Bence hepimiz İsveç ve Finlandiya'ya ve onların (askeri) rezervlerine gıpta ile bakıyoruz. Ve böyle bir modele sahip olmayı isterim." dedi.

İki ülkenin İngiltere'nin aksine 2. Dünya Savaşı sonrası zorunlu askerlik hizmetlerinin yürürlükte tutulmasında ısrarcı olmasının "farklı kültürel bir olgu" olarak değerlendiren Wallace, zorunlu askerliğin ve askeri rezervin genellikle ayrılmaz bir ikili olduğunu kaydetti.

Finlandiya’da 18-60 yaşında erkekler için, İsveç'te ise kadın ve erkekler için askerlik yapmak zorunlu.

İngiltere ise 1960'da zorunlu askerlik hizmetini kaldırmıştı.

Bakan Wallace, zorunlu askerliğe sıcak bakan ifadeleriyle tepki toplarken, İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada Wallace'nin askeri rezervlere sahip olmanın "olumlu etkilerine" vurgu yaptığını, ancak "hiçbir şekilde" İngiltere'de zorunlu askerlik hizmetinin yeniden yürürlüğe girmesini istediğini belirtmediğini dile getirdi.