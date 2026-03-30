Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.03.2026 16:36

AB, İran’a yönelik insan hakları yaptırımlarını 2027’ye kadar uzattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran’da ciddi insan hakları ihlallerine karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2027’ye kadar uzatıldığını bildirdi.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İran’da ciddi insan hakları ihlallerine karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2027’ye kadar uzatıldığı, güncellenen liste kapsamında toplam 262 kişi ve 53 kuruluşun yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma önlemlerini içerdiği belirtilirken, ayrıca İran’a iç baskıda kullanılabilecek ekipmanların ve telekomünikasyonun izlenmesine yönelik teknolojilerin ihracatının da yasak kapsamında olduğu ifade edildi.

AB vatandaşları ve şirketlerinin listede yer alan kişi ve kuruluşlara herhangi bir mali kaynak sağlamasının da yasaklandığı kaydedilen açıklamada, yaptırımların gözden geçirilmesi sürecinde, hayatını kaybeden 1 kişinin listeden çıkarıldığı aktarıldı.

AB, İran’daki ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle ilk yaptırımları 2011 yılında yürürlüğe koymuş, söz konusu tedbirleri o tarihten bu yana her yıl uzatmıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İran İnsan Hakları
Sıradaki Haber
Belçika'da dizel fiyatları rekora hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında tazminat davası ve suç duyurusu
16:33
TBMM Başkanlığı, 20 yasama uzman yardımcısı alacak
16:26
Belçika'da dizel fiyatları rekora hazırlanıyor
16:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin paylaşım
17:30
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi
Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi
FOTO FOKUS
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ