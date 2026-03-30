AA 30.03.2026 15:53

İsrail televizyonu: İsrail, ABD'ye Orta Doğu'daki bazı üslerini ülkeye taşıma teklifinde bulundu

Tel Aviv yönetiminin ABD'ye Orta Doğu'daki bazı üslerini İsrail'e taşımsı ve ülkede yeni üsler kurması teklifinde bulunduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail, mevcut saldırılar sona erdikten sonra ABD'yi, Katar gibi bölge ülkelerindeki bazı üslerini İsrail'e taşımaya ve ülkede yeni üsler kurmaya davet etti.

ABD ve İsrail şu anda bu öneri üzerinde görüşmeler yürütüyor.

İsrail basınına göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Katar'dan tamamen taşınması olası görünmüyor, ancak İsrail'de yeni bir ABD üssü kurulması oldukça muhtemel.

Kanal 12'nin haberinde, "İsrail güvenlik teşkilatının, ABD kuvvetlerinin halihazırda bölgede bulunması ve gelişen güvenlik sorunları ışığında, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri konumlanma haritasını yeniden şekillendirmek için bir fırsat gördüğü" belirtildi.

Haberde sözlerine yer verilen İsrailli bir kaynak ise, "İsrail'deki Amerikan üsleri her iki taraf için de stratejik bir avantaj yaratacaktır." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
