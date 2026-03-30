AA 30.03.2026 16:25

Belçika'da dizel fiyatları rekora hazırlanıyor

Belçika'da Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle hızla yükselen dizel fiyatları bu gece yarısından itibaren litre başına 2,333 euroyla rekor seviyeye ulaşacak.

Belçika Ekonomi Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla ülkedeki çeşitli yakıt türlerinde uygulanacak yeni tavan fiyatları açıkladı.

Açıklamada, dizel (B7) fiyatının litre başına 17 sent artarak 2,333 euroya, benzin (95-E10) fiyatının litre başına 5,7 sent yükselerek 1,92 euroya, kalorifer yakıtının da litre başına 3,5 sent artışla 1,4347 euroya çıkacağı ifade edildi.

Belçika'da şubat sonunda dizelin litre fiyatı 1,627 euro, benzinin litre fiyatı ise 1,503 euro seviyesinde bulunuyordu. Son değişiklikle, Belçika'da Orta Doğu'daki gerilim öncesine kıyasla dizel fiyatları yüzde 43,4, benzin fiyatları yüzde 27,7 artmış olacak.

Belçika'da akaryakıt fiyatlarında uygulanan tavan fiyat kapsamında, Ekonomi Bakanlığı her gün akaryakıt için uygulanabilecek maksimum fiyatları kamuoyu ile paylaşıyor. Benzin istasyonları belirlenen fiyatların üzerine çıkamıyor.

Ülkede dizel fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022'deki enerji krizi döneminde litre başına 2,24 euro ile rekor seviyeye ulaşmış ardından gerilemişti.

Bölgede arz güvenliğine yönelik belirsizlik ve gerilimin tırmanabileceğine yönelik endişeler uluslararası petrol fiyatlarını yukarı tırmandırıyor.

