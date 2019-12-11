Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa Yeşil Anlaşması'na ilişkin detayları Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda paylaştı.

Buna göre, AB, 2050'ye kadar karbon salınımların en az seviyeye indirilmesi ve kalan salınımların çeşitli tedbirlerle dengelenmesini sağlayarak iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüşmeyi hedefleyecek.

AB Komisyonu, 100 gün içerisinde "Avrupa İklim Yasası", "Biyoçeşitlik Stratejisi", 'Yeni Sanayi Stratejisi", "Döngüsel Ekonomi Eylem Planı", "Sürdürülebilir Gıda Stratejisi" gibi girişimler yayınlayacak.

"Yeşil diplomasi", "Adil Geçiş Mekanizması"

İklim hedeflerine ulaşılması için gerekli olan yatırımların karşılanması amacıyla yeni bir sürdürülebilir yatırım planı kabul edilecek. AB'nin uzun dönem bütçesinin yüzde 25'i iklim ve çevre konularına odaklanacak.

Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İklim Bankası ise çevresel projeleri finanse edecek. AB, 2020 yılında yeşil finansman stratejisini açıklayacak.

AB, Birleşmiş Milletler (BM), G7, G20 gibi çeşitli uluslararası platformlarda ve ikili ilişkilerinde çevresel hedeflere uygun "Yeşil diplomasi" izleyecek. AB Komisyonu, "Adil Geçiş Mekanizması" adlı bir program da hazırlayacak.

Toplam 100 milyar euroluk kamu ve özel sektör finansmanını içeren mekanizma ile çevre konusunda gerekli geçişi gerçekleştirmekte zorlanan ülkelere mali destek sağlanacak.

Kaynak: AA