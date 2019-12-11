Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri’nde Adalet Bakanlığı tarafından yapıldı.

HSBC’nin İsviçre’deki özel bankacılık biriminin vergi kaçırma soruşturmasında uzlaşma yoluna gittiği bildirildi.

Banka, zengin Amerikalılara vergi kaçırmada sağladığı yardım sebebiyle yaklaşık 193 milyon dolar ödeyecek.

Soruşturmaya konu olan vergi kaçakçılığı, 2000 yılına kadar uzanıyor ve neredeyse 10 yıllık dönemi kapsıyor.

Kaynak: Reuters

