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ABD'de vergi kaçırma soruşturması tamamlandı11 Aralık 2019 Çarşamba 17:13 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 17:16
ABD'de vergi kaçırma soruşturması anlaşmayla sonuçlandı. HSBC’nin İsviçre’deki özel bankacılık birimi, zengin Amerikalılara vergi kaçırmada sağladığı yardım sebebiyle yaklaşık 193 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Açıklama, Amerika Birleşik Devletleri’nde Adalet Bakanlığı tarafından yapıldı.
HSBC’nin İsviçre’deki özel bankacılık biriminin vergi kaçırma soruşturmasında uzlaşma yoluna gittiği bildirildi.
Banka, zengin Amerikalılara vergi kaçırmada sağladığı yardım sebebiyle yaklaşık 193 milyon dolar ödeyecek.
Soruşturmaya konu olan vergi kaçakçılığı, 2000 yılına kadar uzanıyor ve neredeyse 10 yıllık dönemi kapsıyor.
Kaynak: Reuters
Etiketler: abd hsbc vergi kaçırma