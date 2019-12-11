Kırmızı ve pembe şapkalı güvercinler, bu sıralar Los Angeles şehrinde en çok konuşulan konular arasında.

Başlarına yapıştırılan renkli şapkalarla dolaşan güvercinler şimdiye kadar 3 kez görüntülendi.

Kimler tarafından bu hale getirildikleri ise bilinmiyor.

Görüntüler, hayvan hakları savunucuları tarafından tepki ile karşılandı.

Nedeni ise şapkanın birileri tarafından zorla sökülerek çıkarılması ihtimali.

Yapıştırıcının güvercinlere zarar vermesi de bir diğer gerekçe.

Kaynak: Washington Post

