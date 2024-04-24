Çok Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.04.2024 17:05

AB bazı tek kullanımlık plastik ambalajları yasaklıyor

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ülkelerinde atıkları azaltmak için otellerdeki mini şampuan şişeleri ve marketlerdeki ince plastik poşetler gibi bazı tek kullanımlık plastik ambalajları yasaklayan yasayı onayladı.

AB bazı tek kullanımlık plastik ambalajları yasaklıyor
[Fotograf: AA]

Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, ambalajın azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesine yönelik yeni kuralları içeren yasa, 476 "evet" oyuyla kabul edildi.

Buna göre, AB'de ambalajların daha sürdürülebilir hale getirilmesi ve ambalaj atıklarının azaltılması için yeni önlemler alınacak.

Genel ambalajlar ve plastik ambalaj atıkları 2030'a kadar yüzde 5, 2035'e kadar yüzde 10 ve 2040'a kadar da yüzde 15 azaltılacak.

Pet şişeden içilen su mu plastik mi?
Pet şişeden içilen su mu plastik mi?

AB'de 2030'dan itibaren bazı tek kullanımlık plastik ambalaj türleri yasaklanacak. Bu kapsama işlenmemiş taze meyve ve sebze ambalajları, kafe ve restoranlarda doldurulup tüketilen yiyecek ve içeceklerin ambalajları, tek kişilik soslar, krema ve şeker porsiyonları, tuvalet ürünleri, konaklamalardaki mini şampuan ve sabun ambalajları ile 15 mikronun altındaki çok hafif plastik torbalar dahil olacak.

Gıdayla temas eden ambalajlarda "PFAS" olarak bilinen "doğada yok olmayan kalıcı kimyasalların" belirli sınırlar üzerinde kullanımı da yasaklanacak.

2029 yılına kadar tek kullanımlık plastiklerin ve metal içecek kutularının yüzde 90'ının ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi gerekecek.

Yeni kurallar, üye ülkelerinin onayının ardından yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
Plastik Avrupa Parlamentosu
Sıradaki Haber
Ürdün 10 Eylül'de genel seçimlere gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
Galler'de okulda bıçaklı saldırı: 3 yaralı
17:13
PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu tutuklandı
17:10
Türkiye'den ABD'nin insan hakları raporuna tepki
17:06
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz
17:12
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
16:59
Ürdün 10 Eylül'de genel seçimlere gidiyor
İsrailli işgalciler, İsrail polisinin korumasında El Halil kentine baskın düzenledi
İsrailli işgalciler, İsrail polisinin korumasında El Halil kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Şırnak'ta heyelan anı kamerada
Şırnak'ta heyelan anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ