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Dünya
AA 24.04.2024 16:55

Ürdün 10 Eylül'de genel seçimlere gidiyor

Ürdün'de milletvekilliği seçimlerinin 10 Eylül'de yapılacağı duyuruldu.

Ürdün 10 Eylül'de genel seçimlere gidiyor
[Fotoğraf: Getty]

Ürdün Kraliyet Divanından, Anayasa'nın 34. Maddesi gereğince seçimlerin gerçekleştirilmesi yönünde kararname yayımlandı.

Ürdün Kralı Abdullah da kararnamenin çıkarılmasıyla eş zamanlı ülkedeki Seçim Kurulunu ziyaret etti.

Kral Abdullah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ürdün, parlamento çalışmalarında yeni bir aşamanın başlangıcına işaret eden siyasi modernleşme sürecinde önemli bir aşamayla karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

Bağımsız Seçim Kurulundan yapılan açıklamada da parlamento seçimlerinin 10 Eylül'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

Seçim Kurulu Başkanı Musa el-Muayta, ülkede 5 milyonu aşan seçmenin oy vermesi için 1600 seçim merkezi belirlendiğini ve 19 ana seçim komisyonu ile çalışmaların yürütüleceğini belirtti.

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