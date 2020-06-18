Michel ve von der Leyen, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e davet için teşekkür ederek, törene katılacaklarını açıkladı.

Bir dönem COVID-19'un merkez üssü haline gelen Avrupa'da, İspanya büyük kayıp veren ülkeler arasında yer aldı.

AB'den COVID-19'la mücadele için yardım isteyen İspanya'nın çağrıları ilk etapta cevapsız kalmış, Türkiye, bu ülkeye tıbbi teçhizat yollayan ilk ülkeler arasında yer almıştı.

Komisyon Başkanı von der Leyen daha sonra İspanya'ya gereken desteği sağlamadıklarını kabul etmiş ve özür dilemişti.

İspanya'da COVID-19 vaka sayısı 244 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 27 bini aştı.