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Dünya
TRT Haber 02.03.2024 05:04

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler'in sayısı 30 bini aştı

İsrail, Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler'in sayısı 30 bini aştı.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler'in sayısı 30 bini aştı
[Fotoğraf Arşiv : AP]

İsrail savaş uçakları Beyt Hanun, Deyr el Belah ve Refah'ta sivilleri vurdu, katliam yaptı. Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'deki 7 İsrailli esiri daha öldürdüğünü duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Şifa Hastanesi'nin etrafındaki yıkımın "tarif edilemeyecek boyutta" olduğunu açıkladı.

İsrail, Gazze'de savaş suçlarına aralıksız devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 30 bin 228 Filistinli katledildi, 71 binden fazla kişi yaralandı.

Çok sayıda Filistinli ise hala enkaz altında...

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentini vurdu.

İki eve ve bir camiye isabet eden bombalar nedeniyle en az 3 kişi öldü.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini de bombaladı.
Bombardımanda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun Beyt Hanun'da da bir eve saldırı düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, ayrım gözetmeyen İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yaptı... İsrail'in yaptığı bombardımanla, Gazze'de esir tutulan 7 İsrail vatandaşını öldürdüğünü duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, Şifa Hastanesi'ndeki krize dair açıklamalarda bulundu...

Hastanede kronik yetersiz beslenme sorunu yaşayan çok sayıda çocuğun bulunduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineleyerek "bölgedeki yıkımın boyutu tarif edilemez" dedi.

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Gazze Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Devleti Katliam Soykırım İsrail
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