Kamu borçlarının yapılandırılmasında son günler

Kamuya borcu olan mükellefleri ilgilendiren yapılandırma kolaylığında son günlere girildi. Başvurular 31 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Düzenleme ile borçların daha düşük maliyetle yapılandırılmasının önü açıldı. Borçların; kişinin mali durumuna göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı.

Borçlar 36,48 veya 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Karataş Durmuş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Vergi borçları, gelir vergisi, katma değer vergisi gibi vergi borçları bu kapsamda ve SGK prim borçları bu kapsamda. Kişilere ödeme kolaylığı sağlıyor. Herkes için 72 ay gibi bir süre geçerli değil. 'Ben zor durumdayım, ödeyemiyorum ve bunu da belgeliyorum' diyen mükellefler için her durum ayrı ayrı değerlendirilecek ve ona göre 12 ay, 36 ay veya 48 ay ya da 72 aya kişide başvuru nezdinde karar verilecektir."

Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden, dijital vergi dairesinden ya da vergi dairesine direkt giderek başvuru yapılması mümkün. SGK prim borçları ile ilgili olarak da SGK il müdürlüklerine başvurarak tecil talebinde bulunulabiliyor.

Prim borçlarında ilk taksit ödemesi 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılacak. Vergi borçlarında ise ilk taksit eylül ayında ödenecek.

Bir takvim yılında ikiden fazla ödeme yapılmazsa taksitlendirme iptal olacak.