Puslu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 01.11.2025 09:19

60 yıl önce Viyana Katedrali’nden kafatası çalan turist, ölmeden önce geri gönderdi

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Aziz Stefan Katedrali’ne gönderilen bir paket, yetkilileri şaşkına çevirdi. Paketin içinden bir insan kafatası çıktı.

60 yıl önce Viyana Katedrali’nden kafatası çalan turist, ölmeden önce geri gönderdi

Katedral arşiv görevlisi Franz Zehetner, gönderiyi açtığında yanında bir mektup da bulunduğunu söyledi. Mektupta, Almanya’nın kuzeyinde yaşayan bir adam, yaklaşık 60 yıl önce genç bir turistken katedralin altındaki yeraltı mezarlarından (katakomblardan) bu kafatasını çaldığını itiraf etti.

18’inci yüzyılda ölen yaklaşık 11 bin kişinin kalıntılarının bulunduğu bu katakomblar, Viyana’nın tarihi mirasının önemli bir parçası. Turist, yaşlılık dönemine yaklaşırken “vicdanını rahatlatmak ve kendisiyle barışmak” istediğini yazdı.

Franz Zehetner, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Yıllar sonra böyle bir pişmanlık göstermek dokunaklıydı. Kurallara aykırı olsa da, kafatasını atmak yerine özenle saklaması da dikkate değer” dedi.

Kimin kafatası olduğu belirlenemedi ancak yeniden defnedildi. Uzmanlara göre, katedralin altında yatanların büyük bölümü 18’inci yüzyıldan kalsa da, bazı soylu Viyanalı ailelerin üyeleri daha önce de bu bölgeye gömülmüştü.

ETİKETLER
Avusturya Müze
Sıradaki Haber
Tutankhamun’un mezarı ilk kez tamamen sergileniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:33
Pasifik'te alarm: Dünya’nın kabuğu kendi kendini parçalıyor
09:31
Antarktika’da 6 milyon yıllık hava bulundu
09:18
Tutankhamun’un mezarı ilk kez tamamen sergileniyor
09:14
Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-21 mekiği uzay istasyonuna ulaştı
09:12
İşgalci İsrail, yerleşimcilere yol yapmak için Kudüs'te Filistinlilere ait 6 dönüm araziye el koydu
09:00
Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves: Türkiye benim ikinci vatanım
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ