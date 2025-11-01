60 yıl önce Viyana Katedrali’nden kafatası çalan turist, ölmeden önce geri gönderdi

Katedral arşiv görevlisi Franz Zehetner, gönderiyi açtığında yanında bir mektup da bulunduğunu söyledi. Mektupta, Almanya’nın kuzeyinde yaşayan bir adam, yaklaşık 60 yıl önce genç bir turistken katedralin altındaki yeraltı mezarlarından (katakomblardan) bu kafatasını çaldığını itiraf etti.

18’inci yüzyılda ölen yaklaşık 11 bin kişinin kalıntılarının bulunduğu bu katakomblar, Viyana’nın tarihi mirasının önemli bir parçası. Turist, yaşlılık dönemine yaklaşırken “vicdanını rahatlatmak ve kendisiyle barışmak” istediğini yazdı.

Franz Zehetner, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Yıllar sonra böyle bir pişmanlık göstermek dokunaklıydı. Kurallara aykırı olsa da, kafatasını atmak yerine özenle saklaması da dikkate değer” dedi.

Kimin kafatası olduğu belirlenemedi ancak yeniden defnedildi. Uzmanlara göre, katedralin altında yatanların büyük bölümü 18’inci yüzyıldan kalsa da, bazı soylu Viyanalı ailelerin üyeleri daha önce de bu bölgeye gömülmüştü.